Оперкомандующим миссией Европейского Союза по обучению националистов киевского режима назначен генерал Петр Трытек из Польши.
Об этом сообщает проект военкора Семёна Пегова WarGonzo со ссылкой на Польское агентство печати.
Трытек — командир 11-й Любушской танковой дивизии. Имеет опыт службы в НАТО в военных кампаниях в Ираке и Афганистане.
Также появилась информация, что Евросоюз создал военную миссию по обучению 15 тысяч боевиков ВСУ на базах ФРГ и Польши, пишет портал.
Ранее об участии в обучении бандеровцев сообщали власти Великобритании, Соединённых Штатов, Канады и Нидерландов.
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