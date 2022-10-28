В ВСУ едет польский генерал с опытом Ирака и Афганистана

Оперкомандующим миссией Европейского Союза по обучению националистов киевского режима назначен генерал Петр Трытек из Польши.

Об этом сообщает проект военкора Семёна Пегова WarGonzo со ссылкой на Польское агентство печати.

Трытек — командир 11-й Любушской танковой дивизии. Имеет опыт службы в НАТО в военных кампаниях в Ираке и Афганистане.

Также появилась информация, что Евросоюз создал военную миссию по обучению 15 тысяч боевиков ВСУ на базах ФРГ и Польши, пишет портал.

Ранее об участии в обучении бандеровцев сообщали власти Великобритании, Соединённых Штатов, Канады и Нидерландов.