Янина Соколовская: Зеленский списан, Вашингтон сделал ставку на Залужного

Вашингтон сделал ставку на главу ВСУ Валерия Залужного, как на очередного президента Незалежной.

Именно он придёт на смену Владимиру Зеленскому, сообщила киевская журналистка Янина Соколовская.

По её словам, согласно логике США, Залужный — как раз тот человек, кто способен продолжить военные действия.

"Понимаю, что американцы поставили на Залужного и вложились в его кампанию. Это просто очевидно. Раз они поставили на Залужного и не поставили на Зеленского, то тут двуходовка, которая не требует сложных доказательству — Западу важен не Зеленский, Западу важно, чтобы Украина выполняла функции барьера между РФ и западным миром", — на канале израильского обозревателя Александра Вальдмана сказала украинская журналистка.

Она отметила, что пока Украина данную функцию выполняет. В принципе, Белый дом пока всё устраивает, финансирование продолжается. Уже даже в Вашингтоне без стеснения говорят, что 60 млрд долларов для Украины — это инвестиция в безопасность, подытожила Соколовская.