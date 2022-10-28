Мобилизованные пополнения группировки "О" восстанавливают боевые навыки на полигонах РФ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Личный состав отрабатывает действия при непосредственном соприкосновении с условным врагом. На полигоне развернули передвижную полевую автомобильную кухню ПАК-200, передвижной хлебозавод и банно-прачечный комбинат, сообщают военкоры.
Горячую пищу готовят тоже мобилизованные повара, которые прошли подготовку в центре МТО.
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