Мобилизованные пополнения "Отважных" восстанавливают боевые навыки на полигонах

Мобилизованные пополнения группировки "О" восстанавливают боевые навыки на полигонах РФ.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Личный состав отрабатывает действия при непосредственном соприкосновении с условным врагом. На полигоне развернули передвижную полевую автомобильную кухню ПАК-200, передвижной хлебозавод и банно-прачечный комбинат, сообщают военкоры.

Горячую пищу готовят тоже мобилизованные повара, которые прошли подготовку в центре МТО.