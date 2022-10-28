МАГАТЭ: прогресс по зоне безопасности ЗАЭС медленный, успех не гарантирован

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции медленный.

Успех задуманного отнюдь не гарантирован, сообщили в МАГАТЭ.