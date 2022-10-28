Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что прогресс по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции медленный.
Успех задуманного отнюдь не гарантирован, сообщили в МАГАТЭ.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.