Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР уничтожают боевиков ВСУ на Угледарском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. С помощью беспилотных летательных аппаратов наши войска контролируют перемещение подразделений ВСУ.

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики уничтожают украинских боевиков на Угледарском направлении, корректируя огонь с БПЛА.

Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу батальона.

Ранее сообщалось о нанесении ударов артиллерией ВС РФ по укрепрайону ВСУ в Водяном под Авдеевкой.