Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. С помощью беспилотных летательных аппаратов наши войска контролируют перемещение подразделений ВСУ.
Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Донецкой Народной Республики уничтожают украинских боевиков на Угледарском направлении, корректируя огонь с БПЛА.
Издание "Русская весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу батальона.
Ранее сообщалось о нанесении ударов артиллерией ВС РФ по укрепрайону ВСУ в Водяном под Авдеевкой.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.