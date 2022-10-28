Артиллерия ВС РФ наносит удары по укрепрайону ВСУ в Водяном под Авдеевкой

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине.

Российская артиллерия наносит удары по укрепрайонам ВСУ в населённом пункте Водяное на Авдеевском направлении. В своём Telegram-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу наших войск.

Ранее сообщалось об успехах артиллерии группировки "Отважные" ВС РФ. Бойцы уничтожают опорные пункты ВСУ массированными ударами. В арсенали военных имеются реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые позволяют круглосуточно стрелять по объектам украинских боевиков.