По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону на севере Херсонщины и на николаевском направлении, однако все они пресекаются российскими военными.
ВС РФ полностью контролируют ситуацию в регионе, добавил замглавы администрации.
"Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают. Ситуация нашими войсками полностью контролируется", — доложил Стремоусов в видеообращении, размещённом в его Telegram-канале.
Стремоусов добавил, что в северной части региона и на николаевском направлении не прекращаются "арт дуэли".
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