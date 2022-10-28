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Стремоусов: ВС РФ пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону в Херсоне

Силовые структуры

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону на севере Херсонщины и на николаевском направлении, однако все они пресекаются российскими военными.

ВС РФ полностью контролируют ситуацию в регионе, добавил замглавы администрации.

"Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают. Ситуация нашими войсками полностью контролируется", — доложил Стремоусов в видеообращении, размещённом в его Telegram-канале.

Стремоусов добавил, что в северной части региона и на николаевском направлении не прекращаются "арт дуэли".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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