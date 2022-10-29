Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине. Эксперты из США вынуждены признать успехи ВС РФ.
По словам заокеанских аналитиков, российские подразделения успешно теснят ВСУ к границам Донецкой Народной Республики. Все попытки контрнаступление украинских боевиков в районе населённых пунктов Кременная и Сватово были отбиты, причём националисты понесли серьёзные потери.
"Российские войска укрепляют позиции на восточном и западном берегах Днепра", — отмечают американские эксперты.
Они уверены, что эти плацдармы будут использоваться ВС РФ для новых наступательных операций.
Ранее появилась информация, что США торопятся разместить в Европе модернизированные тактические атомные бомбы B61-12.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.