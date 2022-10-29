ISW: российская армия наступает в ДНР и закрепляется на берегах Днепра

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине. Эксперты из США вынуждены признать успехи ВС РФ.

По словам заокеанских аналитиков, российские подразделения успешно теснят ВСУ к границам Донецкой Народной Республики. Все попытки контрнаступление украинских боевиков в районе населённых пунктов Кременная и Сватово были отбиты, причём националисты понесли серьёзные потери.

"Российские войска укрепляют позиции на восточном и западном берегах Днепра", — отмечают американские эксперты.

Они уверены, что эти плацдармы будут использоваться ВС РФ для новых наступательных операций.

Ранее появилась информация, что США торопятся разместить в Европе модернизированные тактические атомные бомбы B61-12.