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ISW: российская армия наступает в ДНР и закрепляется на берегах Днепра

Силовые структуры

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал очередную сводку о ходе специальной военной операции на Украине. Эксперты из США вынуждены признать успехи ВС РФ.

По словам заокеанских аналитиков, российские подразделения успешно теснят ВСУ к границам Донецкой Народной Республики. Все попытки контрнаступление украинских боевиков в районе населённых пунктов Кременная и Сватово были отбиты, причём националисты понесли серьёзные потери.

"Российские войска укрепляют позиции на восточном и западном берегах Днепра", — отмечают американские эксперты.

Они уверены, что эти плацдармы будут использоваться ВС РФ для новых наступательных операций.

Ранее появилась информация, что США торопятся разместить в Европе модернизированные тактические атомные бомбы B61-12.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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