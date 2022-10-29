Под Севастополем вертолёт уничтожил подводный дрон ВСУ, нацеленный на фрегат ЧФ

Утром 29 октября под Севастополем в бухте Омега вертолет ВВС ЧФ уничтожил подводный дрон-камикадзе, который пытался атаковать один из фрегатов адмиральской серии.

Как сообщают очевидцы, украинский беспилотник преследовал боевой корабль Черноморского флота, но был замечен. На перехват дрона отправили вертолёт, который дважды отстрелялся ракетами, а позже применил стрелковое оружие.

Объект был обездвижен и его добили с воздуха из пулемёта.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать стоящие на рейде в акватории Севастопольской бухты российские корабли с помощью БПЛА, но атака была также отбита. Корректировал нападение американский дрон-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, барражирующий в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем.