Атаку дронов ВСУ на корабли в Севастополе мог корректировать БПЛА-разведчик США

Атака украинских БПЛА на корабли Черноморского флота вблизи Севастополя могла проходить под контролем американского дрона-разведчика RQ-4B-40 Global Hawk.

Судя по данным публичного интернет-сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, беспилотный стратегический разведчик с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE10, принадлежащий Пентагону, взлетел с авиабазы НАТО около города Катания на Сицилии.

После этого он долгое время наблюдал за акваторией Севастопольской бухты, кружа над нейтральными водами Чёрного моря.

По словам экспертов, разведчик ВВС США фиксировал работу систем ПВО Черноморского флота, а также мог корректировать саму атаку.