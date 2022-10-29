Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марков заявил, что ВС РФ начнут полномасштабное наступление на Украине в ноябре
Кикнадзе: Россия сама выставит большой счёт Варшаве
Транспортный маршрут Север - Юг станет конкурентом Суэцкому каналу
Пашинян: Армения готова реализовать мирный план России
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
ISW: российская армия наступает в ДНР и закрепляется на берегах Днепра
The American Conservative: США скоро ждёт "финансовый Армагеддон" из-за Украины
Боец НМ ЛНР: украинские силовики держали пленных в уличной клетке
Daily Mail: мэр Киева Кличко попросил у Запада оружие, ПВО и тёплые одеяла

Атаку дронов ВСУ на корабли в Севастополе мог корректировать БПЛА-разведчик США

Силовые структуры

Атака украинских БПЛА на корабли Черноморского флота вблизи Севастополя могла проходить под контролем американского дрона-разведчика RQ-4B-40 Global Hawk.

Судя по данным публичного интернет-сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, беспилотный стратегический разведчик с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE10, принадлежащий Пентагону, взлетел с авиабазы НАТО около города Катания на Сицилии.

После этого он долгое время наблюдал за акваторией Севастопольской бухты, кружа над нейтральными водами Чёрного моря.

По словам экспертов, разведчик ВВС США фиксировал работу систем ПВО Черноморского флота, а также мог корректировать саму атаку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США

Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: РФ быстро уничтожит дивизию "Кричащие орлы" США
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Мир. Новости мира
Президент ФРГ Штайнмайер: СВО вызвала эпохальный разрыв в связях РФ и Германии
Силовые структуры
Сладков: Россия смогла обмануть ВСУ с "оставлением Херсона"
Силовые структуры
Спецназ НМ ДНР уничтожил 22 бойца ВС Украины у Донецкого аэропорта
Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова
Силовые структуры
Дандыкин проинформировал о вариантах наступления ВС России на Одессу
Мир. Новости мира
На территории ЛНР спецслужбами РФ был задержан пособник ВСУ
ВС РФ освободили населённые пункты от ВСУ и пересекли границу ЛНР и ДНР
Силовые структуры
ВС РФ освободили населённые пункты от ВСУ и пересекли границу ЛНР и ДНР
Последние материалы
Пашинян: Армения готова реализовать мирный план России
Атаку дронов ВСУ на корабли в Севастополе мог корректировать БПЛА-разведчик США
Рогов: в Запорожье ликвидировали группу боевиков — выходцев из Чечни и Грузии
ISW: российская армия наступает в ДНР и закрепляется на берегах Днепра
The American Conservative: США скоро ждёт "финансовый Армагеддон" из-за Украины
Боец НМ ЛНР: украинские силовики держали пленных в уличной клетке
Daily Mail: мэр Киева Кличко попросил у Запада оружие, ПВО и тёплые одеяла
Глава ГУР Украины: Херсон защищает группировка ВС РФ в 40000 бойцов
Губернатор Севастополя Развожаев: корабли ЧФ России отбивают атаку дронов ВСУ
FP: президент Латвии отказался звонить Путину из-за дефицита войск НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников