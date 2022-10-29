Пленный боец вооружённых сил Украины (ВСУ), захваченный на Херсонском направлении рассказал в беседе с RT, что со стороны украинской армии участвовали в боевых действиях танки 70-х годов, поставленные Киеву Македонией. Это были украинские же Т-72.
По его словам, личный состав готов не был, обучали солдат всего месяц. Многие из них поступили на службу недавно и вообще не являлись танкистами.
Другой пленный заявил, что не понимает, для чего нужно "наступление на Херсон". Он добавил, что бойцы просто сидели в обороне, они не были ничему обучены.
"Нас просто кинули в мешок. Взяли, кинули и тут же завязали", — высказал своё мнение он.
Третий боевик рассказал, что командиры пугали их тем, что в плену русские будут пытать, поэтому лучше не сдаваться.
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