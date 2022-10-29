Иностранные наёмники на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы и идти в наступление. Об этом свидетельствуют данные радиоперехвата эфира связи командования вооружённых сил Украины (ВСУ) "Юг" с иностранными подразделениями, сообщает Telegram-канал военного журналиста Семёна Пегова со ссылкой на собственные источники.
Также информацию об отказе наёмников идти в наступление публиковали некоторые украинские паблики.
Это косвенно подтверждает данные о разладе между украинской армией с подразделениями наёмников.
Источник канала подчеркнул, что масштабы и последствия этого явления излишне преувеличивать не стоит. Пока поступающие данные сделать вывод о массовом отказе иностранцев воевать не позволяют.
Однако сведения о конфликтах между наёмниками и регулярными частями ВСУ поступают всё чаще. Так, на Лиманском направлении конфликт перерос в перестрелку между поляками и националистами.
А в Харькове в ночном заведении "Берлога" в начале сентября между польскими наёмниками и ВСУшниками произошла массовая драка.
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