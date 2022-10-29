WarGonzo: польские наёмники отказываются идти в атаку на Херсонском направлении

Иностранные наёмники на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы и идти в наступление. Об этом свидетельствуют данные радиоперехвата эфира связи командования вооружённых сил Украины (ВСУ) "Юг" с иностранными подразделениями, сообщает Telegram-канал военного журналиста Семёна Пегова со ссылкой на собственные источники.

Также информацию об отказе наёмников идти в наступление публиковали некоторые украинские паблики.

Это косвенно подтверждает данные о разладе между украинской армией с подразделениями наёмников.

Источник канала подчеркнул, что масштабы и последствия этого явления излишне преувеличивать не стоит. Пока поступающие данные сделать вывод о массовом отказе иностранцев воевать не позволяют.

Однако сведения о конфликтах между наёмниками и регулярными частями ВСУ поступают всё чаще. Так, на Лиманском направлении конфликт перерос в перестрелку между поляками и националистами.

А в Харькове в ночном заведении "Берлога" в начале сентября между польскими наёмниками и ВСУшниками произошла массовая драка.