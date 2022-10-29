Украинские боевики снова подвергли обстрелу Херсон. На этот раз они обстреляли речной порт, сообщил представитель экстренных служб области.
Силами противовоздушной обороны были сбиты три ракеты HIMARS.
Отмечается, что в результате обстрела пострадавших среди населения нет.
Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье 29 октября произошёл взрыв. Уже появилась информация, что российские ракеты ударили по базе боевиков "Иностранного легиона".
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.