Украинские боевики обстреляли речной порт в Херсоне

Украинские боевики снова подвергли обстрелу Херсон. На этот раз они обстреляли речной порт, сообщил представитель экстренных служб области.

Силами противовоздушной обороны были сбиты три ракеты HIMARS.

Отмечается, что в результате обстрела пострадавших среди населения нет.

Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье 29 октября произошёл взрыв. Уже появилась информация, что российские ракеты ударили по базе боевиков "Иностранного легиона".