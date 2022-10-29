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В Запорожье ракеты РФ ударили по базе боевиков "Иностранного легиона"

Силовые структуры

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье сегодня, 29 октября, произошёл взрыв. Уже появилась информация, что российские ракеты ударили по базе боевиков "Иностранного легиона".

В Запорожье ракеты РФ ударили по базе боевиков "Иностранного легиона"

Об этом рассказал член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ссылаясь на местных жителей.

По его словам, ранее на базе на территории Запорожского алюминиевого комбината было уничтожено 150 наёмников, а также немало военной техники и боеприпасов.

"А высоченный столб дыма после сегодняшнего прилёта, не иначе, объяснят тем, что попадание было в… кучу листвы", — иронизирует председатель движения "Мы вместе с Россией.

Ранее сообщалось, что в Запорожье слышны мощные взрывы, воздушная тревога была объявлена во всей восточной части Украины. О повреждения критических объектов подтвердили и в местной администрации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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