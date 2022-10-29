Ходаковский о боях за Павловку с применением авиации: "Сопротивление отчаянное"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал об ожесточённых боях за село Павловка. Населённый пункт, по словам военачальника, был сдан из-за ошибок ВС РФ.

Ходаковский объяснил, что российские подразделения постепенно подходят к селу Павловка, которое в три раза больше Угледара.

"Сопротивление отчаянное, противник даже рискнул применить авиацию. Выход к населённому пункту сам по себе ещё не взятие — предстоит закрепляться. Павловка находилась под нашим контролем, но ещё летом была в силу ряда ошибок утеряна", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он отметил, что если ВСУ не отступят, то ВС РФ потратят немало сил и времени на взятие данного населённого пункта.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, что армия РФ начала наступление на Угледарском направлении.