Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал об ожесточённых боях за село Павловка. Населённый пункт, по словам военачальника, был сдан из-за ошибок ВС РФ.
Ходаковский объяснил, что российские подразделения постепенно подходят к селу Павловка, которое в три раза больше Угледара.
"Сопротивление отчаянное, противник даже рискнул применить авиацию. Выход к населённому пункту сам по себе ещё не взятие — предстоит закрепляться. Павловка находилась под нашим контролем, но ещё летом была в силу ряда ошибок утеряна", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Он отметил, что если ВСУ не отступят, то ВС РФ потратят немало сил и времени на взятие данного населённого пункта.
Ранее Александр Ходаковский рассказал, что армия РФ начала наступление на Угледарском направлении.
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