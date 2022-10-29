Военкоры сообщили, что ВС РФ пошли в наступление на Угледарском направлении

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, а также военные корреспонденты сообщили, что 29 октября российские войска начали наступление на Угледарском направлении.

ВС РФ активно атакуют позиции противника силами авиации. По ВСУ отрабатывают военные вертолёты Ка-52, а также штурмовики Су-25 и Су-34. Кроме того, наши войска применяют тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк. Противник несёт крупные потери.

"Я считаю это решение преждевременным, но надеюсь на успех", — заявил комбат.

Напоминаем, что Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону ВС РФ в районе Сватово — Кременная, выбрав населённый пункт Песчаное как основной для удара.