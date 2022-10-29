Безсонов: ВС РФ наступают под Угледаром, ВСУ бросают в бой остатки авиации

Российская армия и подразделения Народной милиции развивают успешное наступление на Угледарском направлении. Об этом заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. С помощью массированных ударов по позициям противника была взломана первая линия обороны ВСУ. После этого ВС РФ вошли на окраины населённого пункта Павловка, отметил Безсонов.

"Там есть асфальтированные дороги, поэтому может будет легче продвигаться, пока вояки ВСУ пребывают в растерянности", — указал он.

В ходе боевых действий украинские войска понесли колоссальные потери. Командование ВСУ начинает паниковать и бросает в регион остатки своей авиации, заявил Безсонов.

"В ближайшие дни украинских вояк ждёт ещё много неприятных сюрпризов на разных участках фронта. Кто не успеет сдаться, не сможет даже отступить. Поэтому украинским воякам лучше проситься в плен заранее", — написал он в своём Telegram-канале.