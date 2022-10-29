Польские наёмники предприняли попытку прорвать оборону российских войск на Лиманском направлении. Однако экипаж тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) "Солнцепёк" нарушил планы поляков.
"Солнцепёки" дают "прикурить" противнику", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".
Военкоры подчеркнули, что группировка "Отважные" устроила "огненный ад", поскольку система произвела минимум четыре залпа по позициям наёмников в регионе.
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