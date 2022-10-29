Картаполов: ВСУ бронегруппами пытаются прорвать оборону Сватово — Кременной

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Ситуация в районе Сватово — Кременная остаётся напряжённой.

Вооружённые силы Украины бронегруппами пытаются прорвать оборону наших сил под Сватовом и Кременной, но все попытки остаются безуспешными. Об этом сообщает в своём Telegram-канале заместитель Министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются прорвать оборону, "прощупывая" слабые места наших войск. Для атаки армии России ВСУ сначала подвергают позиции ВС РФ артиллерийскому обстрелу, затем работают пехотой с танками и ББМ.