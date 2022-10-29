Командир Фомич сообщил, что ВСУ готовятся к прорыву обороны Сватово — Кременной

Российские войска продолжают оборону района Сватово — Кременная. Командир батальона "Русский Легион" ("Барс-13") Сергей Фомченков (с позывным Фомич) прокомментировал обстановку на 29 октября.

Противник по-прежнему пытается прорвать нашу оборону, "прощупывая" слабые места. Для атаки позиций армии России ВСУ используют стандартную схему: сначала подвергают наши позиции артиллерийскому обстрелу, затем производят атаку пехотой с танками и ББМ.

"Силы противника накапливаются для атаки на расстоянии примерно от полутора до двух километров от наших позиций, проходящих западнее трассы Кременная — Сватово (то есть примерно в 3-4 километрах от самой трассы)", — докладывает комбат.

ВСУ действуют по всей линии участка Житловка — Песчаное — Краснопоповка, а также с направления Торского на Дибровку. Противник намеревается прорывать оборону севернее и южнее Кременной.

Противник не жалеет пехоту, подтягивая новые силы к зоне боестолкновения. Сегодня войска Украины применяли авиацию при атаке позиций ВС РФ возле Краснопоповки.

Возле Песчаного по ВС РФ бьют снайперы ВСУ. Атаки продолжаются весь день.