В Сети опубликовали кадры испытания боевой машины пехоты БМП-2 с модулем "Эпоха"

В Сети появились кадры испытаний боевой машины пехоты с модулем "Эпоха". Он был разработан для установки на БМР "Курганец-25". Однако компонент опробовали на уже стоящих на вооружениях бронемашинах. Так, установив "Эпоху" на БМП-2, ей дали шифр Б-18.

Бронемашины с модулем "Эпоха"

Боевой модуль имеет автоматическую пушку с 57 мм калибром, противотанковые пусковые установки ПТУР "Корнет" и новый ракетный комплекс "Булат" с управляемыми малогабаритными ракетами. Последние позволяют поражать легкобронированную технику и огневые точки противника. "Эпоха" имеет систему автоматического поиска, распознавания и сопровождения целей, пишет "Военное обозрение".