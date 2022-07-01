Канадские бронемашины поддержки пехоты LAV II ACSV поступят в ВСУ

Канада передаст Киеву бронемашины поддержки LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle). Военная техника поступит ВСУ уже на днях.

Об этом сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

Будет поставлено 39 единиц и запчасти. LAV II ACSV — новый броневик поддержки пехоты, производство которого началось в 2020 г. Всего ВС Канады заказали 360 штук машин. LAV II ACSV имеет противоминную защиту и 25-мм автоматическую пушку.

Информацию о поставках подтвердили в МО Украины, а украинские солдаты предварительно пройдут обучение.

О помощи киевскому режиму объявили и в Швеции. Она отправит Украине противотанковые комплексы, пулемёты и средства разминирования. Как сообщили в Министерстве обороны Швеции, поставят Киеву лишь то оружие, которое он попросил.

Ранее Стокгольм передал Незалежной 15 тыс. противотанковых гранатомётов Pansarskott m/86, 90 автоматов с боеприпасами, легкие противокорабельные ракеты Robot 17, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. бронежилетов, оборудование для разминирования и 135 тыс. сухпайков.