Стремоусов: наёмники из Польши расстреляли боевиков нацбатов ВСУ

Иностранные наёмники, постепенно отказываются от участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

Наёмники из Польши расстреляли боевиков нацбатов вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались построить поляков на передовой. Укронацисты потребовали от наёмников идти в бессмысленную атаку, а те отказались, рассказал политик.

Ранее военный журналист Юрий Котенок заявил, что сопротивление ВСУ в селе Павловка Донецкой Народной Республики, за которое ведутся ожесточённые бои, по всем признакам начинает ослабевать.