WarGonzo: ВС РФ отправляют резервы ВСУ в "топку" под Авдеевкой

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия спецоперации на Украине. Наши войска практически одновременно вошли и в Водяное, и в Опытное. Бойцы ВСУ пытаются сдерживать ключевые узлы обороны к юго-западу от Авдеевки.

Военный корреспондент Семён Пегов комментирует ситуацию и сообщает о непрекращающихся четвёртые сутки боях на этом участке. Он докладывает, что каждое продвижение войск ВС РФ сопровождается ответным контрнаступлением противника.

"Резервы, которые бросает Киев на этот фронт, уходят в "авдеевскую топку" партиями из десятков неонацистов, — заслуга налаженного взаимодействия между бойцами в поле, аэроразведкой и крупнокалиберной артиллерией", — сообщает военкор в своём Telegram-канале WarGonzo.