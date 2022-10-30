Войска ВС РФ вошли в ключевые узлы укрепрайона ВСУ под Авдеевкой

Вооружённые силы РФ прорвали оборону украинских военных за Песок и развивают наступление. Военкоры "Русской Весны" сообщают о закреплении нашей армии у посёлка Водяное, входящего в Авдеевский укрепрайон ВСУ.

Согласно данным "Военного обозрения", наша армия вошла практически одновременно и в Водяное, и в Опытное. ВСУ пытаются сдерживать ключевые узлы обороны к юго-западу от Авдеевки.

ВС РФ используют противотанковые подразделения для уничтожения позиций противника. Размокший грунт усложняет продвижение бронетехники. Такие же проблемы имеет украинская армия, которая хотела перебросить колёсную технику, но из-за погодных условий осталась обездвиженной. Среди увязшей — австралийские бронетранспортёры Bushmaster. По ним ВС РФ отработали РСЗО.

Бои продолжаются возле посёлка Павловка юго-западнее Угледара. Из-за входа в населённый пункт наших войск, у противника возникли сложности с переброской подкреплений со стороны Большой (Великой) Новосёлки.