Офицер НАТО Атламазоглу: для ВСУ наступил "логистический кошмар"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) из-за интенсивного расходования снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран, столкнулись с "логистическим кошмаром". Об этом заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

По словам военного, ежедневно ВСУ тратят до шести тысяч боеприпасов и уже истощили собственные склады, однако для киевских военачальников это не единственный источник беспокойства.

Арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий", начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777, пояснил эксперт.

"Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создаёт логистический кошмар", — заключил бывший военный.