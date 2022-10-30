Вооружённые силы Украины (ВСУ) из-за интенсивного расходования снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран, столкнулись с "логистическим кошмаром". Об этом заявил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
По словам военного, ежедневно ВСУ тратят до шести тысяч боеприпасов и уже истощили собственные склады, однако для киевских военачальников это не единственный источник беспокойства.
Арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий", начиная с советских 152-миллиметровых гаубиц и заканчивая американскими установками M777, пояснил эксперт.
"Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создаёт логистический кошмар", — заключил бывший военный.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.