От Угледара и до Константиновки фронт в СВО пришёл в движение на всём своём протяжении.
Об этом сообщил режиссер, певец, журналист и ополченец Аким Апачев.
От напомнил, что силами ССО МГБ Донецкой Народной Республики продолжается зачистка Павловки.
"Идут городские бои. ВСУ пытаются перебросить в район подкрепления, которые разбирают на подходах", — отметил корреспондент.
Севернее Никольского ликвидировано более сотни националистов киевского режима и сбит штурмовик Су-25. Объединённая армия закрепилась на господствующих высотах южнее Новомихайловки, уничтожив два десятка боевиков ВСУ.
Журналист отмечает, что армия России взяла приличный темп и не собирается сбрасывать обороты.
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.