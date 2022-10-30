Апачев: фронт пришёл в движение от Угледара до Константиновки

От Угледара и до Константиновки фронт в СВО пришёл в движение на всём своём протяжении.

Об этом сообщил режиссер, певец, журналист и ополченец Аким Апачев.

От напомнил, что силами ССО МГБ Донецкой Народной Республики продолжается зачистка Павловки.

"Идут городские бои. ВСУ пытаются перебросить в район подкрепления, которые разбирают на подходах", — отметил корреспондент.

Севернее Никольского ликвидировано более сотни националистов киевского режима и сбит штурмовик Су-25. Объединённая армия закрепилась на господствующих высотах южнее Новомихайловки, уничтожив два десятка боевиков ВСУ.

Журналист отмечает, что армия России взяла приличный темп и не собирается сбрасывать обороты.