Генштаб ВСУ не хочет признавать, что армия РФ успешно наступает на Угледар:

Российская армия наступает на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Об этом 30 октября вечером сообщает Генштаб ВСУ, но при этом "стесняется" признать, что русские успешно наступают на Угледар.

Армия РФ сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании этой территории.

ВС РФ ведут огонь по украинским позициям вдоль всей линии фронта, осуществляют оборудование позиций и проводят аэроразведку.

Армия России нанесла три ракетных и один авиационный удар, а также совершила свыше 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры.