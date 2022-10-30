Российская армия наступает на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Об этом 30 октября вечером сообщает Генштаб ВСУ, но при этом "стесняется" признать, что русские успешно наступают на Угледар.
Армия РФ сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании этой территории.
ВС РФ ведут огонь по украинским позициям вдоль всей линии фронта, осуществляют оборудование позиций и проводят аэроразведку.
Армия России нанесла три ракетных и один авиационный удар, а также совершила свыше 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры.
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.