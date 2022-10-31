Офицер ЮВО: артиллерия России имеет все средства для уничтожения боевиков ВСУ

Для того, чтобы уничтожить боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) и предотвратить попытки прорыва в Запорожской области у реактивной артиллерии армии России есть все необходимые силы и средства.

Об этом рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) с позывным "Владимир" в беседе с РИА Новости.

По его словам, противник осуществил попытку прорваться на их направлении силами 65-й механизированной бригады крайний раз 14 сентября. В бой были брошены танковый батальон и подразделение на бронетранспортёрах (БТР).

Итогом стал разгром частей ВСУ и отход их на первоначальные рубежи, заметил собеседник издания.

Командир добавил, что ВСУ пытаются в последние дни вести разведку малыми группами, прощупывая слабые места линии обороны ВС РФ, на что следует соответствующая реакция.

Реактивная артиллерия больше всего используется при непосредственной угрозе прорыва, а также при попытках противника воздействовать огневыми средствами, пояснил офицер.