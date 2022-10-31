Украинские войска ударили по Алчевску из американской РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.

Как пояснили в ведомстве, атака со стороны украинских войск началась в 05:33 по местному времени. Отмечается, что в общей сложности националисты выпустили по городу две ракеты.

Сотрудники экстренных служб уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях.

Алчевск не в первый раз подвергается обстрелу со стороны боевиков ВСУ. В конце сентября украинские военные также нанесли удары по этому городу, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS.