Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.
Как пояснили в ведомстве, атака со стороны украинских войск началась в 05:33 по местному времени. Отмечается, что в общей сложности националисты выпустили по городу две ракеты.
Сотрудники экстренных служб уточняют информацию о возможных пострадавших и разрушениях.
Алчевск не в первый раз подвергается обстрелу со стороны боевиков ВСУ. В конце сентября украинские военные также нанесли удары по этому городу, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS.
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