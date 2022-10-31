Зеленский: ВСУ отражают "жёсткие штурмовые действия" российской армии в ДНР

Украинские войска отражают "жёсткие штурмовые действия" российской армии на Донецком направлении. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский. Накануне ВС РФ вышли на окраины населённого пункта Павловка после того, как взломали первую линию обороны ВСУ.

"Отлично показали себя сегодня воины-пограничники Чопского отряда, которые защищают наше государство в Донецкой области. Они остановили жестокое нападение врага", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Также глава киевского режима отметил 54-ю отдельную механизированную бригаду имени Ивана Мазепы, 5-й отдельный штурмовой полк и 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду "за храбрость" во время боёв на Северском направлении.