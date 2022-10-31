Турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, заявила, что дроны скоро получат возможность атаковать летательные аппараты.
"Вскоре наши Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут иметь ракеты класса "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и для противостояния неприятельским самолетам", — сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.
Он добавил, что "Байрактары" оснастят зенитной ракетой Sungur, которая сможет сбивать российские барражирующие боеприпасы. Помимо дронов-камикадзе турецкий беспилотник станет серьёзной угрозой для самолётов и вертолётов, уточнил производитель.
Раннее военный эксперт рассказал, что украинские боевики так и не смогли освоить американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, потому вынуждены стрелять наугад.
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