Баевский: ВСУ наугад стреляют американскими антирадарными ракетами AGM-88 HARM

Украинские боевики стреляют американскими противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM по случайным объектам, рассказал подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

Он отметил, что боеприпас был специально разработан, чтобы поражать радиолокационные системы ПВО.

"Головка самонаведения, установленная на этой ракете, наводится на излучение радара и тем самым позволяет выводить из строя наиболее важные системы комплексной системы противовоздушной обороны", — добавил подполковник в интервью ТАСС.

Несмотря на это, ВСУ используют AGM-88 HARM как обычную ракету, причём запускают с максимальной дальности по крупным населённым пунктам. Националисты рассчитывают, пояснил Баевский, что система наведения боеприпаса самостоятельно найдёт цель, но чаще всего ракета обнаруживает случайный источник радиоизлучения: вышку сотовой связи или радиостанцию в кабине дальнобойщика.

Накануне украинские войска пытались атаковать корабли Черноморского флота на рейде вблизи Севастополя с помощью беспилотников, но все дроны были ликвидированы.