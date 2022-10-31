Чолханов об атаке дронов ВСУ в Севастополе: "Нападение блестяще отбито"

Военный эксперт Танай Чолханов прокомментировал атаку украинских боевых беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте и отметил, что ВСУ использовали не только БПЛА, но и подводные дроны. Более того, в регионе активно работал самолёт-разведчик США, который корректировал действия беспилотников-камикадзе. Однако атаку ВСУ удалось отбить и избежать глобальных повреждений, отметил Чолханов.

"Корабли не пострадали, атака действительно блестяще отбита. Конечно, многие люди взволнованы, но в целом стало очевидным, что ПВО работает отлично", — заявил он в беседе с argumenti.ru.

По мнению эксперта, это не последняя массированная атака, которая больше напоминает разведку боем. Теперь российская армия гораздо лучше подготовлена к подобным угрозам со стороны Киева, считает Чолханов.