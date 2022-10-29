МО РФ: атаку дронов на Севастополь готовили специалисты из Британии

В Министерстве обороны России проинформировали, что британские специалисты разработали план атаки дронами на Севастополь.

"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены.