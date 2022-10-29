В Министерстве обороны России проинформировали, что британские специалисты разработали план атаки дронами на Севастополь.
"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.