Стремоусов: западные наёмники боятся идти в бой на Херсонском направлении

Иностранные наёмники, действующие в составе украинской армии, боятся участвовать в боевых действиях на Херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

При этом представитель администрации отметил, что на подступах к Херсонской области находится большое количество наёмных военнослужащих из западных стран.

"Они очень боятся, потому что усилилась работа беспилотников", — уточнил Стремоусов в беседе с ТАСС.

По его словам, наёмники малыми группами стремятся "прощупать" оборонительную линию РФ. Как пояснил замгубернатора, российская армия отбивает все украинские атаки, каких-либо прорывов ВСУ не наблюдается.

Ранее Стремоусов заявил, что Вашингтон требует от президента Украины Владимира Зеленского установить контроль над Херсоном до конца ноября. Он подчеркнул: киевский режим пытается накопить силы на линии боевого соприкосновения для перехода в контрнаступление.