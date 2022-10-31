Иностранные наёмники, действующие в составе украинской армии, боятся участвовать в боевых действиях на Херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
При этом представитель администрации отметил, что на подступах к Херсонской области находится большое количество наёмных военнослужащих из западных стран.
"Они очень боятся, потому что усилилась работа беспилотников", — уточнил Стремоусов в беседе с ТАСС.
По его словам, наёмники малыми группами стремятся "прощупать" оборонительную линию РФ. Как пояснил замгубернатора, российская армия отбивает все украинские атаки, каких-либо прорывов ВСУ не наблюдается.
Ранее Стремоусов заявил, что Вашингтон требует от президента Украины Владимира Зеленского установить контроль над Херсоном до конца ноября. Он подчеркнул: киевский режим пытается накопить силы на линии боевого соприкосновения для перехода в контрнаступление.
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