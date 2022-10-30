Стремоусов: США требуют от Зеленского взятия Херсона до конца ноября

Несмотря на попытки украинских боевиков прорваться в Херсон, город продолжает жить своей жизнью, заявил замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что все атаки националистов закончились "полным поражением укровермахта".

"Американские хозяева Зеленского требуют результатов от своего резидента до конца ноября", — пояснил Стремоусов в собственном Telegram-канале.

Поэтому в настоящее время националисты и наёмники накапливают силы для осуществления контрнаступления на Херсон.

Ранее политолог пояснил, что киевский режим обманывает США, обещая "скорый разгром российской армии", потому Вашингтон не настаивает на переговорах России и Украины.