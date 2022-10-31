Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович провёл аналогию между ракетными атаками на Киев и бомбардировками Лондона.
Украинский военный аналитик напомнил, какие бедствия во время Второй мировой войны терпела Великобритания.
"Воздушная кампания люфтваффе против Лондона в ее начале включала в себя 57 суток непрерывных бомбардировок. Убедившись, что она не достигает целей, а трата ресурсов превышает все возможны пределы, Третий Рейх ее прекратил, удары позднее наносил периодически", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.
Свой пост Арестович сопроводил картинкой, на которой он двигается вдоль взрывов и огня.
"Иду на работу, как на праздник", — подписал коллаж Арестович.
Ранее Алексей Арестович заявил, что ВСУ летом 2023 года вернут Крым при поддержке США.
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