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Арестович заявил, что ВСУ летом 2023 года вернут Крым при поддержке США

Силовые структуры

Помощник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, как ослабление влияние США в Европе поможет Украине вернуть свои территории.

Арестович заявил, что ВСУ летом 2023 года вернут Крым при поддержке США

Украинский военный аналитик считает, что американцы переоценили Россию.

"Безопасность в Германии, как и в ЕС в целом 70 лет обеспечивали США. А теперь канцлер и президент заявляют о возрождении Бундесвера. Европа начинает полагаться на себя. Это значит ослабление позиции Соединённых Штатов", — написал Арестович в своём микроблоге.

Военный обозреватель уверен, что такое положение дел недопустимо для США. Он не сомневается, что активность Америки возрастёт после выборов в ноябре.

Арестович напомнил о переброске 101-й воздушно-десантной американской дивизии к границе Украины, что, по его мнению, свидетельствует о желании Америки вернуть своё влияние в Европе.

"Так же мы можем получить существенное увеличение военной помощи, которое и позволит в течении месяцев выйти на границы 23-го февраля, а летом следующего года вернуть Крым. По крайней мере, такие прогнозы давал генерал Бен Ходжес", — поделился своими мыслями помощник Зеленского.

Ранее Арестович рассказал о необходимости удвоить поставки оружия со стороны Запада.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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