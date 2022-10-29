Помощник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, как ослабление влияние США в Европе поможет Украине вернуть свои территории.
Украинский военный аналитик считает, что американцы переоценили Россию.
"Безопасность в Германии, как и в ЕС в целом 70 лет обеспечивали США. А теперь канцлер и президент заявляют о возрождении Бундесвера. Европа начинает полагаться на себя. Это значит ослабление позиции Соединённых Штатов", — написал Арестович в своём микроблоге.
Военный обозреватель уверен, что такое положение дел недопустимо для США. Он не сомневается, что активность Америки возрастёт после выборов в ноябре.
Арестович напомнил о переброске 101-й воздушно-десантной американской дивизии к границе Украины, что, по его мнению, свидетельствует о желании Америки вернуть своё влияние в Европе.
"Так же мы можем получить существенное увеличение военной помощи, которое и позволит в течении месяцев выйти на границы 23-го февраля, а летом следующего года вернуть Крым. По крайней мере, такие прогнозы давал генерал Бен Ходжес", — поделился своими мыслями помощник Зеленского.
Ранее Арестович рассказал о необходимости удвоить поставки оружия со стороны Запада.
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