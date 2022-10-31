Наёмник из Польши по имени Кшиштоф дал шокирующее интервью изданию Onet. Мужчина впервые раскрыл подробности нахождения на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе, когда ситуация там была очень напряжённой.
Наёмник получил серьёзные ранения обеих ног и руки. Медицинскую помощь ему оказывали прямо на территории завода, в укрытии. Был риск ампутации конечностей. Кшиштоф рассказывает Onet, что с едой и водой были большие проблемы. Хорошие продукты и свежую воду отдавали детям, а сами употребляли каши. В последнюю неделю пришлось есть "ампутированные ноги и руки".
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