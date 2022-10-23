Пленный сержант "Азова"*: на "Азовстали" расстреливали мирных граждан

Боевики "Азова"* не скрывали, что не выпускают мирных граждан с завода, чтобы прикрываться ими. Кроме того, "несогласных" украинские националисты расстреливали, заявил украинский военнопленный, сержант нацбатальона Михаил Швец.

Как пояснил Швец, мирные жители на территории завода были гарантией того, что по зданию не нанесут массированный ракетный удар.

"Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными, — пояснил боевик РИА Новости. "Кто хотел выйти (из "Азовстали". — Прим. ред.), мы их расстреливали", — рассказал агентству ещё один пленный Виталий Катранич.

По его словам, при нём лично расстреляли мужчину, который попытался прорваться наружу.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.