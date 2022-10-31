Кнутов: РФ должна бить по полякам сразу после пересечения украинской границы

На данный момент российская армия стабилизировала линию фронта в специальной операции. ВС РФ перешли к активной обороне и начинает часто контратаковать.

Об этом сообщил директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, самое важное — это то, что российские подразделения разоружают украинский тыл за счет уничтожения самых крупных подстанций в 750 кВ.

По меньшей мере 75 процентов энергоинфраструктуры Украины должно быть уничтожено, отмечает аналитик. Потом нужно заняться транспортной инфраструктурой на западе Украины, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" обозреватель.

Но по польской территории бить нельзя — это объявление войны альянсу НАТО.

"Нам это не нужно. Мы должны работать по польским войскам сразу же после их пересечения украинской границы", — подытожил Кнутов.