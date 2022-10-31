В Киеве и области начались перебои со связью

На Украине сообщили, что после утренним ударам ВС РФ по критической инфраструктуре националистов, в Киеве и Киевской области начались перебои со связью.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на местные СМИ.

Также приводится итог ракетных ударов на утро по мск 31 октября.

Ракеты ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Львовской областях.

Пострадали: ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, Львовская ТЭЦ, Кременчугская ГЭС, ДнепроГЭС, Днестровская ГЭС.

В Киеве и Харькове остановлено метро, там нет электричества. Во многих городах также проблемы с водоснабжением, пишет ведущий Первого канала.