Оленченко: в Польше много желающих забрать "свои" земли на Украине

В Польше ведутся разговоры о том, чтобы забрать "свои" территории на Украине. Насколько они обоснованы, оценил в беседе с Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

В польском обществе и среди польских политиков действительно достаточно много таких, которые считают, что земли Западной Украины, такие области как Волынская, Ровенская, Житомирская и Львовская являются целью устремления поляков, отметил эксперт.

Помимо того, что это поддерживают политики, эти территории были возвращены Украине в 1939 году, и там была частная собственность, пояснил он.

"Поэтому, наверное, и эта категория людей тоже претендует. Они считают, что могли бы претендовать на это. Конечно, подталкивают людей к каким-то действиям, подталкивают их к какой-то агрессии, будоражат население, там родители, которые там жили, и так далее. И поэтому этот фактор нужно учитывать, безусловно", — добавил собеседник издания.

Россия исходит из того, что у Украины были свои границы, эти границы были закреплены до тех пор, пока киевские власти не стали проводить политику национализма и разделения людей на разные национальности. И это, конечно, возбудило различные действия, заявил аналитик.

"Если, предположим, взять Закарпатскую область, там большинство населения составляют люди венгерского происхождения. Они тоже претендуют на то, чтобы отсоединиться. Буковина, ближе к Молдавии, — там претендует Румыния. Поэтому, конечно, в конкретном случае надо исходить из ситуации", — заключил он.