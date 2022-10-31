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Дандыкин раскрыл подробности обнаружения дрона-камикадзе в бухте Севастополя

Силовые структуры

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин прокомментировал теракт в Севастопольской бухте, который произошел в субботу, 29 октября. Неизвестный надводный дрон-камикадзе был обнаружен матросом Артёмом Жильцовым.

Дандыкин раскрыл подробности обнаружения дрона-камикадзе в бухте Севастополя

"На корабле есть глаза — радиолокаторы, уши — гидроакустические комплексы. Также есть радисты, телефонисты и сигнальщики. История знает случаи, когда сигнальщик обнаруживал объект, который "не видели" никакие другие средства. Сигнальщик обычно передаёт сигналы прожектором. У него есть бинокли, стоит визир. Также он ведёт наблюдение невооруженным глазом", — рассказывает Дандыкин в беседе с "МК".

Эксперт уверен, что дрон мог принести немало бед, так как, вероятно, нёс несколько килограмм взрывчатого вещества.

Подобный морской беспилотник имеет размер не больше катера, он малозаметен из-за того, что движется погруженным в воду на половину.

"Шёл он, возможно, на аккумуляторах. Если его запускали с одного из гражданских кораблей, которые двигались по зоне безопасности "зернового коридора", то ему нужно было пройти несколько десятков миль. Этот дрон управляемый. Он используется и для разведки — сбора информации, целеуказания, и как беспилотник-камикадзе. Сейчас наши специалисты поднимают со дна обломки этих беспилотников, всё анализируют", — сообщает подробности эксперт.

Данная операция готовилась ни одну неделю, здесь торчат "британские уши", предполагает он.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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