Баранец: вмешательство авиации США в СВО будет означать начало мировой войны

Формирование США новой авианосной ударной группы в Европе может быть попыткой обеспечить воздушное прикрытие ВСУ по запросу властей Киева. Так прокомментировал сообщения о скором прибытии американских авианосцев к берегам Британии полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что на это также наталкивает информация о переучивании украинских лётчиков на использование американских истребителей F-16.

"Игра авианосными мускулами" — это традиционное, "ритуальное" действие для Америки, пояснил аналитик, добавив, что США всегда присылают авианосцы в регионы, в которых им что-то не нравится.

Но, по мнению собеседника издания, непосредственное вмешательство авиации США в ход спецоперации будет означать начало мировой войны.