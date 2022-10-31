Формирование США новой авианосной ударной группы в Европе может быть попыткой обеспечить воздушное прикрытие ВСУ по запросу властей Киева. Так прокомментировал сообщения о скором прибытии американских авианосцев к берегам Британии полковник в отставке Виктор Баранец.
Эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что на это также наталкивает информация о переучивании украинских лётчиков на использование американских истребителей F-16.
"Игра авианосными мускулами" — это традиционное, "ритуальное" действие для Америки, пояснил аналитик, добавив, что США всегда присылают авианосцы в регионы, в которых им что-то не нравится.
Но, по мнению собеседника издания, непосредственное вмешательство авиации США в ход спецоперации будет означать начало мировой войны.
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