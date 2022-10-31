Граждане РФ всё равно могут получать повестки после того, как российские регионы отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации. Это необходимо для сверки учётных данных военкоматов, рассказал в беседе с URA.RU депутат Госдумы, полковник запаса Виктор Селивёрстов.
Он призвал не бояться, так как в военкоматах сидят "не звери", и идти, если получена повестка.
В обществе есть тревожность, но убежать от всего этого нельзя, отметил собеседник издания.
Депутат добавил также, что сообщения о завершении частичной мобилизации — не гарантия её завершения. Чтобы она закончилась, недостаточно просто объявить по телевизору, заключил политик.
Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли указ о завершении частичной мобилизации, пообещал проинформировать об этом дополнительно.
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