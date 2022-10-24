Прилепин: в России будет ещё вторая волна мобилизации

Политик и писатель Захар Прилепин считает, что в России будет ещё одна волна мобилизации. Такой вывод он сделал после заявления военного комиссара Киева Юрия Максимова о том, что повестку следует ждать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет в ближайшее время.

Украина, по его словам, пребывает сейчас на "высшей степени мобилизации".

"Если у них гребут всех подряд — значит, люди даже на Украине конечны. Но это ещё значит, что будет и у нас вторая волна", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.