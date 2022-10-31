Арестович о расправах украинцев с врагами: На каждом дереве висели бы оккупанты

Алексей Арестович рассказал, что жители Украины грешат нечеловеческой жестокостью и "патриотическим жлобством"

Украинский военный аналитик обвинил соотечественников в неумении "отделять овец от козлищ", то есть в нежелании работать с историческими и языковыми травмами.

"Большая масса людей пошла широкими вратами: выбрали не различать (и практиковать) жлобство и патриотизм совместно", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Владимира Зеленского назвал это "патриотическим жлобством".

Арестович считает, что украинцам присуща жестокость.

"Архетипически "мужской" теневой стороной нашего национального характера является нечеловеческая жестокость. То, как расправлялись с врагами восставшие во время войны Хмельницкого или некоторые подробности Волынской резни, четко даёт представление об этой стороне нашей натуры", — выразил свою точку зрения военный обозреватель.

Он считает, что это результат травмы выживания и многих сотен лет подавления. Арестович отметил, что события 2022 года сорвало украинцев в теневую сторону, однако при этом жители Украины "учатся и прогрессируют".

"В противном случае, на каждом дереве висели бы трупы повешенных оккупантов со вспоротыми животами — как в старые "добрые" времена"", — объяснил Арестович.

Ранее Алексей Арестович провёл аналогию между ракетными атаками на Киев и бомбардировками Лондона.