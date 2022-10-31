Военнослужащие Украины использовали реактивные системы залпового огня "Град" с белым фосфором в ходе спецоперации. Об этом рассказал офицер батареи с позывным "Космос" ВС РФ.
Ранее такие боеприпасы применялись в снарядах к гаубицам Д-30, о чём заявляли в Министерстве обороны РФ.
"Самым запоминающимся был первый по-настоящему тяжелый бой, когда нам поступил приказ прикрывать отход пехоты. Наша батарея стояла в 4-х километрах от позиций нашей пехоты. На них пошёл противник с несколькими танками. Чтобы подавить наш огонь, противник применил огонь своей артиллерии из РСЗО "Град" с запрещенными боеприпасами — это фосфор вперемешку с фугасными снарядами", — сказал "Космос" в беседе с РИА Новости.
Украинские военные сделали это для отвлечения внимания за несколько секунд до стрельбы фугасными снарядами из РСЗО и гаубичных орудий.
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